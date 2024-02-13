Можно ли увеличить и усилить балкон в хрущёвке: куда обращаться

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Эксперт в перепланировках рассказала об увеличении балкона

0:54
Недвижимость

Работы по увеличению балкона относятся к изменению архитектурного облика дома, что решается на муниципальном уровне, объяснила глава "Национального центра перепланировок и реконструкций" Светлана Гоненко, отвечая на вопрос читателя РИА Недвижимость.

Эксперт в перепланировках рассказала об увеличении балкона
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Возможность их проведения можно уточнить, проштудировав документы на сайте администрации населённого пункта, а лучше (и, как правило, проще) лично сходить на приём в отдел архитектуры города.

"Но обычно порядок такой: готовится паспорт фасада на весь дом, в котором рисуются все балконы", — рассказала эксперт.

Скорее всего, изменения в архитектурном облике дома придётся согласовывать со всеми его жильцами.

"В суде без согласия общего собрания собственников такое решение отстоять будет трудно", — предупредила Гоненко.

Ранее дизайнер посоветовала, как ещё можно сделать хрущёвку уютнее и комфортнее для жизни.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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