Можно ли увеличить и усилить балкон в хрущёвке: куда обращаться

Эксперт в перепланировках рассказала об увеличении балкона

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Работы по увеличению балкона относятся к изменению архитектурного облика дома, что решается на муниципальном уровне, объяснила глава "Национального центра перепланировок и реконструкций" Светлана Гоненко, отвечая на вопрос читателя РИА Недвижимость.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Возможность их проведения можно уточнить, проштудировав документы на сайте администрации населённого пункта, а лучше (и, как правило, проще) лично сходить на приём в отдел архитектуры города.

"Но обычно порядок такой: готовится паспорт фасада на весь дом, в котором рисуются все балконы", — рассказала эксперт.

Скорее всего, изменения в архитектурном облике дома придётся согласовывать со всеми его жильцами.

"В суде без согласия общего собрания собственников такое решение отстоять будет трудно", — предупредила Гоненко.

Ранее дизайнер посоветовала, как ещё можно сделать хрущёвку уютнее и комфортнее для жизни.