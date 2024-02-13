Что делать жильцам, если в квартире треснула стена: рекомендации юриста, специализирующегося в ЖКХ

Юрист объяснил, куда жаловаться на трещины в стенах

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если в квартире образовалась трещина, нужно немедля сообщить об этом в управляющую компанию, посоветовал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев, отвечая на вопрос читательницы РИА Недвижимость.

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"Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от масштаба трагедии", — подчеркнул он.

Если трещину возможно заделать в рамках текущего ремонта, работы возьмёт на себя управляющая компания.

"В случае если она будет уклоняться, её можно заставить провести ремонт через суд. Также можно обратиться в жилищную инспекцию", — добавил юрист.

Если ремонтные работы потребуются серьёзные, в объёме капремонта, всё зависит от того, где аккумулируются средства на него.

Если взносы копятся на спецсчёте, по согласованию с жильцами УК берёт оттуда часть и нанимает подрядчиков для заделки трещины.

Если деньги на капремонт идут в общий фонд, заниматься этим должен он по обращению управляющей компании. Представители фонда капремонта проведут комиссионное обследование и, если сочтут необходимым, внесут внеочередные работы в программу капремонта вашего дома.

"Но опять же, отвечать за безопасность и за комфорт собственников помещений будет управляющая организация", — уточнил Сергеев.