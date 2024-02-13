Эксперт назвала среднюю цену квадратного метра новостроек бизнес-класса в Москве

Какие районы Москвы стали лидерами по росту цен на новостройки бизнес-класса

3:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам января этого года средневзвешенная цена квадратного метра новостроек бизнес-класса в Москве составила 454,5 тыс. рублей (+7,4% за год): квартир — 468,8 тыс. рублей (+7,4% за год) и апартаментов — 367,8 тыс. рублей (+5% за год), рассказывает читателям Pravda. Ru генеральный директор "Бон Тон" Валерия Цветкова.

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В бизнес-классе лидером по росту цен на квартиры за год стал Академический район, в котором цена "квадрата" увеличилась на 44% и составила 685,5 тыс. рублей.

На втором месте по росту — район Красносельский, где метр подорожал на 37,9% — до 582,7 тыс. рублей.

На третьем — район Котловка — рост на 27,2% — до 520,2 тыс. рублей.

Четвёртую позицию занимает Очаково-Матвеевское, в котором средневзвешенная стоимость метра увеличилась на 24,3% и составила 443,1 тыс. рублей.

Нагатино-Садовники замыкает пятёрку районов по росту цен за метр. Здесь увеличение составило 24,1% - до 497,6 тыс. рублей.

Существенно средневзвешенная стоимость метра квартир бизнес-класса увеличилась в районах Печатники (+23,5% за год), Савеловский (+22% за год), Ярославский (+21,7% за год), Ростокино (+20,1%) и Марьина роща (+19,3% за год).

Рост цен в этих районах связан с востребованностью проектов, которые представлены в этих локациях. В некоторых из них в реализации находится по 1-2 проекта. При этом они способны аккумулировать спрос и привести к росту цен выше рынка в целом, отмечает эксперт.

Рейтинг районов по росту цен на квартиры бизнес-класса

Рейтинг Район Средняя цена в январе 2023 г., тыс. руб./кв. м Средняя цена в январе 2024 г., тыс. руб./кв. м Динамика 1 Академический 476,2 685,5 44,0% 2 Красносельский 422,5 582,7 37,9% 3 Котловка 409,1 520,2 27,2% 4 Очаково-Матвеевское 356,4 443,1 24,3% 5 Нагатино-Садовники 401,0 497,6 24,1% 6 Печатники 308,9 381,5 23,5% 7 Савеловский 404,1 493,0 22,0% 8 Ярославский 237,6 289,2 21,7% 9 Ростокино 435,3 522,6 20,1% 10 Марьина роща 359,5 428,9 19,3%