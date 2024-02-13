Эксперт назвала среднюю цену квадратного метра новостроек бизнес-класса в Москве

По итогам января этого года средневзвешенная цена квадратного метра новостроек бизнес-класса в Москве составила 454,5 тыс. рублей (+7,4% за год): квартир — 468,8 тыс. рублей (+7,4% за год) и апартаментов — 367,8 тыс. рублей (+5% за год), рассказывает читателям Pravda. Ru генеральный директор "Бон Тон" Валерия Цветкова.
Существенно средневзвешенная стоимость метра квартир бизнес-класса увеличилась в районах Печатники (+23,5% за год), Савеловский (+22% за год), Ярославский (+21,7% за год), Ростокино (+20,1%) и Марьина роща (+19,3% за год).
Рост цен в этих районах связан с востребованностью проектов, которые представлены в этих локациях. В некоторых из них в реализации находится по 1-2 проекта. При этом они способны аккумулировать спрос и привести к росту цен выше рынка в целом, отмечает эксперт.
Рейтинг районов по росту цен на квартиры бизнес-класса
|Рейтинг
|Район
|
Средняя цена в январе 2023 г., тыс. руб./кв. м
|
Средняя цена в январе 2024 г., тыс. руб./кв. м
|Динамика
|1
|Академический
|
476,2
|
685,5
|44,0%
|2
|Красносельский
|
422,5
|
582,7
|37,9%
|3
|Котловка
|
409,1
|
520,2
|27,2%
|4
|Очаково-Матвеевское
|
356,4
|
443,1
|24,3%
|5
|Нагатино-Садовники
|
401,0
|
497,6
|24,1%
|6
|Печатники
|
308,9
|
381,5
|23,5%
|7
|Савеловский
|
404,1
|
493,0
|22,0%
|8
|Ярославский
|
237,6
|
289,2
|21,7%
|9
|Ростокино
|
435,3
|
522,6
|20,1%
|10
|Марьина роща
|
359,5
|
428,9
|19,3%
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