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Эксперт назвала среднюю цену квадратного метра новостроек бизнес-класса в Москве

Какие районы Москвы стали лидерами по росту цен на новостройки бизнес-класса

3:55
Недвижимость

По итогам января этого года средневзвешенная цена квадратного метра новостроек бизнес-класса в Москве составила 454,5 тыс. рублей (+7,4% за год): квартир — 468,8 тыс. рублей (+7,4% за год) и апартаментов — 367,8 тыс. рублей (+5% за год), рассказывает читателям Pravda. Ru генеральный директор "Бон Тон" Валерия Цветкова.

Какие районы Москвы стали лидерами по росту цен на новостройки бизнес-класса
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • В бизнес-классе лидером по росту цен на квартиры за год стал Академический район, в котором цена "квадрата" увеличилась на 44% и составила 685,5 тыс. рублей.
  • На втором месте по росту — район Красносельский, где метр подорожал на 37,9% — до 582,7 тыс. рублей.
  • На третьем — район Котловка — рост на 27,2% — до 520,2 тыс. рублей.
  • Четвёртую позицию занимает Очаково-Матвеевское, в котором средневзвешенная стоимость метра увеличилась на 24,3% и составила 443,1 тыс. рублей.
  • Нагатино-Садовники замыкает пятёрку районов по росту цен за метр. Здесь увеличение составило 24,1% - до 497,6 тыс. рублей.

Существенно средневзвешенная стоимость метра квартир бизнес-класса увеличилась в районах Печатники (+23,5% за год), Савеловский (+22% за год), Ярославский (+21,7% за год), Ростокино (+20,1%) и Марьина роща (+19,3% за год).

Рост цен в этих районах связан с востребованностью проектов, которые представлены в этих локациях. В некоторых из них в реализации находится по 1-2 проекта. При этом они способны аккумулировать спрос и привести к росту цен выше рынка в целом, отмечает эксперт.

Рейтинг районов по росту цен на квартиры бизнес-класса

Рейтинг Район

Средняя цена в январе 2023 г., тыс. руб./кв. м

Средняя цена в январе 2024 г., тыс. руб./кв. м

 Динамика
1 Академический

476,2

685,5

 44,0%
2 Красносельский

422,5

582,7

 37,9%
3 Котловка

409,1

520,2

 27,2%
4 Очаково-Матвеевское

356,4

443,1

 24,3%
5 Нагатино-Садовники

401,0

497,6

 24,1%
6 Печатники

308,9

381,5

 23,5%
7 Савеловский

404,1

493,0

 22,0%
8 Ярославский

237,6

289,2

 21,7%
9 Ростокино

435,3

522,6

 20,1%
10 Марьина роща

359,5

428,9

 19,3%

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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