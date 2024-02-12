Любимое чадо разрисовало дома все обои, и стены, как тетрадка двоечника: 3 способа все исправить

Если у вас есть маленький ребенок, вы, вероятно, сталкивались с проблемой разрисованных обоев в вашем доме. Чтобы справиться с этой неприятностью, полезно знать несколько простых методов, которые помогут избавиться от детских рисунков на ценных обоях.
Перед тем как приступить к чистке, важно определить, какого вида обои красуются на ваших стенах, и можно ли использовать влагу и химию для их очистки. Виниловые обои можно стирать с использованием любых средств. Однако обои без водоотталкивающей пропитки нельзя мочить. Обои под покраску можно чистить влажной губкой, если это не повредит качество краски. Бумажные обои лучше не подвергать воздействию воды и химии, чтобы не испортить рисунок и структуру.
Белизна: Чернила на светлых обоях можно легко удалить с использованием белизны, которой мы отбеливаем вещи. Просто налейте белизну в блюдце и наносите ее на чернила с помощью ватной палочки. Через несколько часов аккуратно удалите химию мягкой тряпкой.
Марганцовка: Для очистки загрязненных участков на обоях можно использовать раствор марганцовки. Растворите несколько кристаллов марганцовки в уксусе. Смочите ватный диск в получившемся растворе и тщательно обработайте пятна. Затем, смочите места, где были чернила, перекисью водорода.
Лимонная кислота: Виниловые обои чистятся легко с использованием лимонной кислоты. Смочите ватную палочку в растворе лимонной кислоты и аккуратно протрите загрязненные участки. После первого применения чернила исчезнут.
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