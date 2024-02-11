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Секреты советских хозяек: необычные способы использования капроновых чулок в быту

1:14
Недвижимость

В советские времена, когда современные удобства были недоступны, советские женщины проявляли творческий подход к решению бытовых задач. Капроновые чулки и колготки стали невероятно полезными инструментами в их арсенале, облегчая повседневные заботы.

Секреты советских хозяек: необычные способы использования капроновых чулок в быту
Фото: commons.wikimedia. org by Tranquil Garden is licensed under GNU Free Documentation License

Многие хозяйки использовали капроновые чулки для хранения лука. Благодаря этому хитрому трюку лук оставался свежим до весны. Но это было далеко не единственное применение. Капроновые чулки становились незаменимыми помощниками в домашнем хозяйстве: их применяли для поиска мелких вещей, надевали на трубу пылесоса, а также использовали для натирания деревянной мебели.

Еще одним удивительным способом использования чулков было полирование мебели. Времена были таковы, что глянцевые поверхности считались весьма стильными, но их уход требовал особого внимания. Специальные средства для глянцевых поверхностей были редкостью, и вот тут-то на помощь приходили капроновые чулки. Просто нанесите средство на чулок, равномерно распределите по поверхности мебели и полируйте до блеска. В отсутствие специальных средств, колготы и чулки оказывались отличными заменителями для поддержания глянцевого эффекта.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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