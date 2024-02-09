Раскрыты особенности советского ремонта: почему в СССР клеили газеты под обои

В СССР при поклейке обоев их лепили обычно не непосредственно на поверхность стены, а на предварительно приклеенный к ней слой газет. Зачем нужно было так усложнять ремонт?
Главная причина — неровности стен. Тогда не было принято их выравнивать штукатуркой или грунтованием. В результате обои — тем более тогда они были тонкие и рыхлые — подчёркивали все несовершенства.
В качестве клея зачастую использовался самодельный крахмальный клейстер. Его наносили толстым слоем, что усугубляло неровности, а держал он всё равно плохо — на сквозняках обои запросто могли отвалиться.
Подытоживая, можно выделить как минимум четыре проблемы, которые решали газеты под обоями:
Применение современных материалов — как хороших виниловых или флизелиновых обоев, так и качественного клея — делает такие заморочки лишними, хотя и в наше время этот советский лайфхак вполне допустим и не навредит.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.