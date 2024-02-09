Раскрыты особенности советского ремонта: почему в СССР клеили газеты под обои

Названы четыре причины для использования газет при наклейке обоев

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В СССР при поклейке обоев их лепили обычно не непосредственно на поверхность стены, а на предварительно приклеенный к ней слой газет. Зачем нужно было так усложнять ремонт?

Фото: Pro-dachnikov.com

Главная причина — неровности стен. Тогда не было принято их выравнивать штукатуркой или грунтованием. В результате обои — тем более тогда они были тонкие и рыхлые — подчёркивали все несовершенства.

В качестве клея зачастую использовался самодельный крахмальный клейстер. Его наносили толстым слоем, что усугубляло неровности, а держал он всё равно плохо — на сквозняках обои запросто могли отвалиться.

Подытоживая, можно выделить как минимум четыре проблемы, которые решали газеты под обоями:

выравнивание стен; улучшение адгезии; защита от осыпания штукатурки; сохранение внешнего вида обоев.

Применение современных материалов — как хороших виниловых или флизелиновых обоев, так и качественного клея — делает такие заморочки лишними, хотя и в наше время этот советский лайфхак вполне допустим и не навредит.