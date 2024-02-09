Невероятные ценовые взрывы и обвалы: как южные города переживают бурный рост и падение в рынке недвижимости

На юге России наблюдается разнонаправленная динамика на рынке недвижимости. В Крыму цены на первичном рынке снизились в популярных локациях, таких как Севастополь, Керчь и Евпатория, вызвав потерю интереса у покупателей.
В то же время, в других южных городах, таких как Волгоград, Анапа и Таганрог, цены на новостройки продолжают расти. Инвесторы осторожно подходят к инвестированию в недвижимость в районах боевых действий, однако спрос со стороны местных жителей остается недостаточным для поддержания стабильности рынка. Об этом сообщает витрина недвижимости Restate.ru.
Кроме того, на рост цен влияет увеличение стоимости строительства и нехватка предложения на вторичном рынке.
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