Невероятные ценовые взрывы и обвалы: как южные города переживают бурный рост и падение в рынке недвижимости

Динамика рынка недвижимости на юге России: снижение цен в Крыму и рост в других регионах

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На юге России наблюдается разнонаправленная динамика на рынке недвижимости. В Крыму цены на первичном рынке снизились в популярных локациях, таких как Севастополь, Керчь и Евпатория, вызвав потерю интереса у покупателей.

В то же время, в других южных городах, таких как Волгоград, Анапа и Таганрог, цены на новостройки продолжают расти. Инвесторы осторожно подходят к инвестированию в недвижимость в районах боевых действий, однако спрос со стороны местных жителей остается недостаточным для поддержания стабильности рынка. Об этом сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Кроме того, на рост цен влияет увеличение стоимости строительства и нехватка предложения на вторичном рынке.