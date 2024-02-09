Эти четыре ошибки при ремонте сведут вас с ума — лучше их даже не допускать

При ремонте жилища возможны такие оплошности, которые потом невозможно будет не замечать или придётся смириться с ними. Подробнее об этом сетевому изданию "БелНовости" рассказала дизайнер интерьера Юлия Тычино.
Ошибки, которые лучше сразу не допускать, она разделила на четыре категории.
Розетки и выключатели должны быть максимально доступными, иначе ваш дом заполонят удлинители, переноски и кабель-каналы.
Если комната не разделена на зоны, как делают в однушках или студиях, должен быть основной потолочный светильник, его располагают по центру помещения.
Остальные источники света — дополнительные. Важно также правильно рассчитать общую мощность освещения.
Юлия назвала "страшным сном дизайнера" многоуровневый потолок, особенно с глянцевым покрытием. Не надо так!
Нужно сразу предусмотреть место каждому предмету мебели или обихода, чтобы квартира не выглядела захламлённой, например из-за гладильной доски, торчащей за дверью или ненужной кухонной техники.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.