Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Техника сгибания бицепса для быстрого наращивания мыщц
Как правильно хранить гранулированный корм для собак: пять важных шагов для здоровья вашего питомца
Перекормили растение удобрениями - что делать
Капуста "Провансаль" с фруктами: пикантная закуска под винным маринадом
Эксперт Кедми: война НАТО с Россией будет идти не на территории Украины
MilitaryTimes: половина россиянок не поздравят неслуживших и трусов с 23 февраля
Водка, доллары, теплые носки – важные вещи для поездки в КНДР, рассказали туристы
Bild: дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта
Помните, что необходимо подкормить клубнику весной
Эти четыре ошибки при ремонте сведут вас с ума — лучше их даже не допускать

Дизайнер перечислила четыре ошибки во время ремонта жилища

1:04
Недвижимость

При ремонте жилища возможны такие оплошности, которые потом невозможно будет не замечать или придётся смириться с ними. Подробнее об этом сетевому изданию "БелНовости" рассказала дизайнер интерьера Юлия Тычино.

Дизайнер перечислила четыре ошибки во время ремонта жилища
Фото: PxHere is licensed under CC0

Ошибки, которые лучше сразу не допускать, она разделила на четыре категории.

Электрика

Розетки и выключатели должны быть максимально доступными, иначе ваш дом заполонят удлинители, переноски и кабель-каналы.

Освещение

Если комната не разделена на зоны, как делают в однушках или студиях, должен быть основной потолочный светильник, его располагают по центру помещения.

Остальные источники света — дополнительные. Важно также правильно рассчитать общую мощность освещения.

Потолок

Юлия назвала "страшным сном дизайнера" многоуровневый потолок, особенно с глянцевым покрытием. Не надо так!

Визуальный шум

Нужно сразу предусмотреть место каждому предмету мебели или обихода, чтобы квартира не выглядела захламлённой, например из-за гладильной доски, торчащей за дверью или ненужной кухонной техники.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Последние материалы
Водка, доллары, теплые носки – важные вещи для поездки в КНДР, рассказали туристы
Bild: дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта
Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан"
Помните, что необходимо подкормить клубнику весной
Туристический секрет: какие предметы из номера отеля можно забрать
Онколог Исмаилов заявил, что родинки несут опасность во время массажа
Что такое коллагенотерапия и как она способствует восстановлению уровня коллагена в коже
Что стоит знать, если задумали посадить сирень
Как больше двигаться с каждым днём и побороть лень
Лосось на сковороде: самый простой и быстрый способ приготовить красную рыбку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников