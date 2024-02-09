Эти четыре ошибки при ремонте сведут вас с ума — лучше их даже не допускать

Дизайнер перечислила четыре ошибки во время ремонта жилища

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При ремонте жилища возможны такие оплошности, которые потом невозможно будет не замечать или придётся смириться с ними. Подробнее об этом сетевому изданию "БелНовости" рассказала дизайнер интерьера Юлия Тычино.

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Ошибки, которые лучше сразу не допускать, она разделила на четыре категории.

Электрика

Розетки и выключатели должны быть максимально доступными, иначе ваш дом заполонят удлинители, переноски и кабель-каналы.

Освещение

Если комната не разделена на зоны, как делают в однушках или студиях, должен быть основной потолочный светильник, его располагают по центру помещения.

Остальные источники света — дополнительные. Важно также правильно рассчитать общую мощность освещения.

Потолок

Юлия назвала "страшным сном дизайнера" многоуровневый потолок, особенно с глянцевым покрытием. Не надо так!

Визуальный шум

Нужно сразу предусмотреть место каждому предмету мебели или обихода, чтобы квартира не выглядела захламлённой, например из-за гладильной доски, торчащей за дверью или ненужной кухонной техники.