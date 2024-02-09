В деревню, в глушь: мегаполисы, из которых лучше сбежать в свой дом

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Названы регионы, где выгоднее всего переехать из квартиры в дом

2:07
Недвижимость

В некоторых городах России переезд в квартиры в частный дом не только не потребует дополнительных за трат, но и, напротив, выгоден. Сервис "Яндекс Недвижимость" изучил этот вопрос.

Названы регионы, где выгоднее всего переехать из квартиры в дом
Фото: PxHere is licensed under CC0

В исследование были включены крупные города России. В 17 из них медианная стоимость квадратного метра в частном доме оказалась ниже, чем в квартире. Расчёты проведены без учёта новостроек, дуплексов, таунхаусов и доль в домах и квартирах, а также роскошного или ветхого жилья.

Топ-10 получился таким:

  Регион м2 в квартире, ₽ м2 в доме, ₽ дешевле на, %
1 Омск 100 127 49 201 51%
2 Казань 151 448 75 942 50%
3 Красноярск 112 535 60 279 46%
4 Екатеринбург 114 112 63 023 45%
5 Уфа 108 555 60 918 44%
6 Новосибирск 112 044 64 040 43%
7 Волгоград 91 603 52 611 43%
8 Нижний Новгород 123 056 74 062 40%
9 Челябинск 89 015 53 901 39%
10 Калининград 115 381 71 978 38%

Выросли инвестиции в загородную недвижимость, поэтому она стала привлекательнее, объяснил руководитель отдела аналитики "Яндекс Недвижимости" Алексей Муханов.

"За последний год количество запросов на покупку загородного дома выросло на 22%", — уточнил он.

Причём сильнее растёт интерес жителей столиц к деревенским домам в регионах, добавил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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