В деревню, в глушь: мегаполисы, из которых лучше сбежать в свой дом

Названы регионы, где выгоднее всего переехать из квартиры в дом

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В некоторых городах России переезд в квартиры в частный дом не только не потребует дополнительных за трат, но и, напротив, выгоден. Сервис "Яндекс Недвижимость" изучил этот вопрос.

Фото: PxHere is licensed under CC0

В исследование были включены крупные города России. В 17 из них медианная стоимость квадратного метра в частном доме оказалась ниже, чем в квартире. Расчёты проведены без учёта новостроек, дуплексов, таунхаусов и доль в домах и квартирах, а также роскошного или ветхого жилья.

Топ-10 получился таким:

Регион м2 в квартире, ₽ м2 в доме, ₽ дешевле на, % 1 Омск 100 127 49 201 51% 2 Казань 151 448 75 942 50% 3 Красноярск 112 535 60 279 46% 4 Екатеринбург 114 112 63 023 45% 5 Уфа 108 555 60 918 44% 6 Новосибирск 112 044 64 040 43% 7 Волгоград 91 603 52 611 43% 8 Нижний Новгород 123 056 74 062 40% 9 Челябинск 89 015 53 901 39% 10 Калининград 115 381 71 978 38%

Выросли инвестиции в загородную недвижимость, поэтому она стала привлекательнее, объяснил руководитель отдела аналитики "Яндекс Недвижимости" Алексей Муханов.

"За последний год количество запросов на покупку загородного дома выросло на 22%", — уточнил он.

Причём сильнее растёт интерес жителей столиц к деревенским домам в регионах, добавил специалист.