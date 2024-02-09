В деревню, в глушь: мегаполисы, из которых лучше сбежать в свой дом

В некоторых городах России переезд в квартиры в частный дом не только не потребует дополнительных за трат, но и, напротив, выгоден. Сервис "Яндекс Недвижимость" изучил этот вопрос.
В исследование были включены крупные города России. В 17 из них медианная стоимость квадратного метра в частном доме оказалась ниже, чем в квартире. Расчёты проведены без учёта новостроек, дуплексов, таунхаусов и доль в домах и квартирах, а также роскошного или ветхого жилья.
Топ-10 получился таким:
|Регион
|м2 в квартире, ₽
|м2 в доме, ₽
|дешевле на, %
|1
|Омск
|100 127
|49 201
|51%
|2
|Казань
|151 448
|75 942
|50%
|3
|Красноярск
|112 535
|60 279
|46%
|4
|Екатеринбург
|114 112
|63 023
|45%
|5
|Уфа
|108 555
|60 918
|44%
|6
|Новосибирск
|112 044
|64 040
|43%
|7
|Волгоград
|91 603
|52 611
|43%
|8
|Нижний Новгород
|123 056
|74 062
|40%
|9
|Челябинск
|89 015
|53 901
|39%
|10
|Калининград
|115 381
|71 978
|38%
Выросли инвестиции в загородную недвижимость, поэтому она стала привлекательнее, объяснил руководитель отдела аналитики "Яндекс Недвижимости" Алексей Муханов.
"За последний год количество запросов на покупку загородного дома выросло на 22%", — уточнил он.
Причём сильнее растёт интерес жителей столиц к деревенским домам в регионах, добавил специалист.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.