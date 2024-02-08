Эксперт в сфере недвижимости назвала опасные для покупки жилья районы Москвы

Эксперт в сфере недвижимости Романовская заявила о неблагополучности Северного Чертаново, Бутово и Нижних Черемушек в Москве

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт в сфере недвижимости и топ-брокер компании Whitewill Оксана Романовская подчеркивает важность учета нескольких факторов при выборе места для покупки квартиры в Москве. Она выделяет безопасность, инфраструктуру, транспортную доступность и экологию как ключевые аспекты.

Фото: Архив Pravda.Ru by Логинов Олег

Москва, как мегаполис с богатой историей и культурным наследием, имеет разнообразные районы, некоторые из которых могут быть рискованными для приобретения жилья:

Романовская указывает на район Северное Чертаново , где проблемы безопасности остаются высокими, несмотря на усилия властей по их улучшению. Покупатели здесь могут столкнуться с проблемами личной безопасности и криминалом.

, где проблемы безопасности остаются высокими, несмотря на усилия властей по их улучшению. Покупатели здесь могут столкнуться с проблемами личной безопасности и криминалом. Северное Бутово также не рекомендуется экспертами из-за проблем с инфраструктурой и отсутствием развитых общественных мест и транспорта. Качество жилья и его инфраструктуры также оставляют желать лучшего, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

также не рекомендуется экспертами из-за проблем с инфраструктурой и отсутствием развитых общественных мест и транспорта. Качество жилья и его инфраструктуры также оставляют желать лучшего, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Нижние Черемушки также не являются оптимальным выбором из-за высокой плотности населения и ограниченных зон для отдыха и зеленых насаждений, что может отразиться на качестве жизни.

В заключение, Романовская рекомендует потенциальным покупателям квартир в вышеупомянутых районах взвесить все аспекты и провести тщательный анализ перед принятием решения.