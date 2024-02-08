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В каком случае у жильцов нет права на самостоятельную замену батареи в квартире — только по согласованию с УК

Эксперт в ЖКХ разъяснил, как отличить личные трубы в квартире от общедомовых

1:08
Недвижимость

В любой квартире проходят общие стояки — зона ответственности коммунальщиков, и личное имущество в виде батарей и арматуры, которые жильцы должны сами менять и ремонтировать. Координатор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов объяснил aif.ru, где проходит "граница" между ними.

Эксперт в ЖКХ разъяснил, как отличить личные трубы в квартире от общедомовых
Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

"Вы можете заменить только отопительные приборы и коммуникации, которые относятся непосредственно к вашей квартире", — напомнил он.

Принцип разграничения личных и общедомовых коммуникаций очень простой.

"В отношении труб принцип разграничения зон таков: участок от первого запорного крана до стояка и сам стояк входят в состав общего имущества дома, а в состав имущества квартиры — участок от этого вентиля до батареи отопления и сама батарея", — рассказал эксперт.

Если вентиля или крана нет, значит и батарею трогать нельзя — её должны заменить в ходе капремонта, предупредил Козлов. Либо согласуйте эти работы с вашей управляющей компанией, посоветовал он. "Батареи должны соответствовать технической документации дома", — добавил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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