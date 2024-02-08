Обязательства по ипотеке у россиян за год выросли почти в 1,5 раза

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Объем ипотечного кредитования в России упал на 65,5% в январе 2024 года

1:37
Недвижимость

По данным агентства Frank RG, объем выдачи ипотеки в России сократился на 65,5% в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года, составив 274,9 миллиарда рублей. Годовое снижение составило 2,8%. Тем не менее, ситуация на рынке недвижимости в Краснодарском крае выглядит более оптимистично. Об этом сообщает BFM Кубань.

Объем ипотечного кредитования в России упал на 65,5% в январе 2024 года
Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Эксперты разъясняют причины изменений:

  •  Ужесточение кредитной политики: ужесточение кредитной политики привело к замедлению выдачи ипотеки. Однако некоторые регионы, такие как Краснодарский край, все еще продемонстрировали рост в этой сфере.
  • Программы господдержки: программы господдержки, такие как "Семейная ипотека", способствуют поддержанию спроса на первичном рынке недвижимости и росту цен на квартиры в новостройках.
  • Увеличение доли госпрограмм: в Краснодарском крае доля государственных программ в общем объеме выдач ипотеки выросла с 63% до 80%, что способствует стабильности рынка.
  • Ожидания по рынку: ожидается сбалансированный рост и улучшение стандартов кредитования в ипотеке в начале 2024 года, однако ожидается охлаждение потребительского кредитования в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

Хотя сокращение объема ипотечного кредитования в России зафиксировано на фоне ужесточения кредитной политики, некоторые регионы продолжают демонстрировать рост благодаря государственной поддержке и стабильности рынка.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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