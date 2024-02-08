Обязательства по ипотеке у россиян за год выросли почти в 1,5 раза

По данным агентства Frank RG, объем выдачи ипотеки в России сократился на 65,5% в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года, составив 274,9 миллиарда рублей. Годовое снижение составило 2,8%. Тем не менее, ситуация на рынке недвижимости в Краснодарском крае выглядит более оптимистично. Об этом сообщает BFM Кубань.
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Эксперты разъясняют причины изменений:
Ужесточение кредитной политики: ужесточение кредитной политики привело к замедлению выдачи ипотеки. Однако некоторые регионы, такие как Краснодарский край, все еще продемонстрировали рост в этой сфере.
Программы господдержки: программы господдержки, такие как "Семейная ипотека", способствуют поддержанию спроса на первичном рынке недвижимости и росту цен на квартиры в новостройках.
Увеличение доли госпрограмм: в Краснодарском крае доля государственных программ в общем объеме выдач ипотеки выросла с 63% до 80%, что способствует стабильности рынка.
Ожидания по рынку: ожидается сбалансированный рост и улучшение стандартов кредитования в ипотеке в начале 2024 года, однако ожидается охлаждение потребительского кредитования в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.
Хотя сокращение объема ипотечного кредитования в России зафиксировано на фоне ужесточения кредитной политики, некоторые регионы продолжают демонстрировать рост благодаря государственной поддержке и стабильности рынка.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.
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