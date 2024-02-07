Покрылся трещинами: в Оренбурге Дом офицеров находится в плачевном состоянии

В Оренбурге Дом офицеров покрылся трещинами

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фотографии, размещенные в Интернете, наглядно демонстрируют катастрофическое состояние Дома офицеров в Оренбурге. Это здание, которое служит центром творческой деятельности с детьми, находится в аварийном состоянии, что создает серьезные угрозы для безопасности его пользователей.

Фото: Telegram-канал "Оренбург"

Автор поста описывает ситуацию с печальным недоумением и тревогой, указывая на трещины в стенах, обвалившуюся штукатурку, и обшарпанное состояние систем отопления. Он отмечает, что здание нуждается в срочном ремонте и модернизации, чтобы обеспечить адекватные условия для деятельности, особенно с учетом того, что оно является местом творческого развития для молодежи.

Начальник инспекции охраны объектов культурного наследия Кристина Летяго подтверждает серьезность ситуации и намерена принять меры. Она выражает недоумение по поводу того, что здание оказалось в таком состоянии всего за семь месяцев после предыдущего осмотра, в который считалось ещё удовлетворительным, сообщает 56orb.ru.

Летяго подчеркивает, что инспекция уже ранее предупреждала об ответственности за сохранение культурного наследия, однако владельцы здания не приняли надлежащих мер. Она намерена обратиться в прокуратуру для проведения внеплановых проверок с целью выявления причин деградации здания и принятия соответствующих мер по его ремонту и сохранению.