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Специалисты спрогнозировали продолжение роста квартир в 2024 году

Аренда квартир в РФ продолжит дорожать в 2024 году

2:05
Недвижимость

За 2023 год аренда квартир на российском рынке недвижимости, в среднем, подорожала более, чем на 10%. Причём, в отдельных локациях съём недвижимости мог достигать и 40%. По мнению экспертов, рост продолжится и в 2024 году.

Аренда квартир в РФ продолжит дорожать в 2024 году
Фото: Unsplash by Jarosław Ceborski jarson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отмечается, что сильное повышение на российском рынке недвижимости, которое наблюдается в последние три года, не оставило многим россиянам выбора между арендой и покупкой. Ведь теперь купить готовое жильё не позволяет высокая ставка по ипотеке на "вторичку".

"Эта тенденция сохранится на весь 2024 год, потому что многие люди отложили покупку собственного жилья. Снимать квартиру дешевле, чем платить за неё по ипотеке. И так будет до тех пор, пока ипотечные ставки не снизятся", — считает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Его слова приводит "Аргументы и факты".

Таким образом, повышенный интерес россиян к арендному жилью связывают с тем, что многие хотят экономить. Стремительный рост цен на квартиры заставляет людей отказываться от покупки в пользу аренды. Тем не менее, вероятнее всего, съёмное жильё продолжит дорожать и дальше, уверены специалисты.

Они также поделились статистикой, на сколько выросли цены на аренду. Так, в крупных российских городах аренда однокомнатных квартир, в среднем, подорожала за прошлый год на 18-24%. В Москве по итогам 2023 года средняя ставка аренды квартиры составила 91 тысячу рублей. Как указывают эксперты, это на 40% больше, чем в 2022 году.

Подорожала аренда квартир и в Санкт-Петербурге. Здесь их стоимость стала выше на 24%, до 44 тысяч рублей.

Но самый высокий рост показал рынок аренды в Челябинске. Ставка аренды в этом городе, в среднем, возросла на 44%, до 31,3 тысяч рублей.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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