За засор канализации по вине жильца, выбросившего в унитаз пищевые или бытовые отходы, могут наказать

Выбрасывать отходы в канализацию хотят запретить законом

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жильцам хотят законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию — о соответствующем предложении Российского экологического оператора Минстрою РФ пишут "Известия".

Фото: JoyReactor

В последнее время засоры канализации в домах и крупных коллекторов случаются всё чаще, констатирует РЭО в своём письме. Зачастую — по вине самих пользователей, которые выбрасывают в унитаз всё то, чему в нём не место: от объедков до средств гигиены.

"Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам", — объясняет генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Совместно с Минстроем он намерен проработать меры по запрету использования канализации не по назначению, контроль за его исполнением и санкции за нарушения.

Кроме того, в унитаз выбрасывается то, что могло бы быть переработано на специализированных предприятиях без вреда для экологии, добавляется в обращении.

Проблема имеет место, согласилась заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По её мнению, прежде чем вводить запреты, нужно наладить информирование жильцов о правильной эксплуатации канализации.

"Тем более пока неясно, как можно администрировать и контролировать исполнение такой нормы, а от этого зависит, как применять ответственность за её нарушение. Ведь это следует делать не в целом к дому, а к отдельному нарушителю", — заметила она.

Коммунальщики и так имеют право взыскать расходы за устранения засора с его виновника, но выявить его почти невозможно — ведь на одном стояке несколько квартир, посетовал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Поэтому и с введением предложенных новшеств останется неясным, как их выполнять.