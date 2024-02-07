Как подготовить жильё для посуточной сдачи в аренду

Брокер Кириленко объяснила, как подготовить жильё для посуточной сдачи в аренду

Эксперт по инвестиционной недвижимости и ипотечный брокер Ксения Кириленко дала советы, как подготовить квартиру к посуточной сдаче в аренду. По её словам, для этого необходимо оборудовать объект необходимой мебелью, а также всеми нужными для комфортного проживания приборами. Помимо этого, уверена эксперт, жильё станет уютнее, если добавить в него ярких красок и декора.

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Вдобавок, продолжает Кириленко, после каждого гостя в квартире следует убираться. Для этого нужно заранее найти и заключить договор с клинингом или горничной, которая будет убирать жильё регулярно и сдавать бель в прачечную.

При этом нужен и налаженный процесс бронирования. Для этого, рекомендует брокер, следите за тем, в случае размещения объявления на разных площадках не возникало проблем, когда одни и те же апартаменты будут забронированы разными клиентами в одно время.