Какой налог платить при продаже недвижимости

В пресс-службе Минжилполитики Подмосковья рассказали об обязательной оплате налога при продаже жилья. По словам специалистов, он стандартный для физлиц и составляет 13%. При этом, уточняют представители ведомства, он платится не со всей суммы, вырученной от продажи, а только с разницы между стоимостью покупки и продажи.
Уплачивать налог владельцу необходимо при продаже недвижимости с полученного дохода (НДФЛ). Причём, объект в данном случае должен находиться в собственности меньше минимального срока владения — пять лет. В случае, если собственность была получена в подарок, унаследована, либо приобретена по договору ренты, срок сокращается до трёх лет.
А если сроки вышли, продолжают в Минжилполитики, то платить налог не нужно.
Для того, чтобы заплатить налог, вначале следует собрать все необходимые документы: паспорт, договори купли-продажи, расписку (денежную выписку), подтверждающую перевод, и выписку из ЕГРН. Все документы нужно подать в налоговую службу по месту жительства или в личном кабинете налогоплательщика.
Налог начисляется сразу после проверки документов. Оплатить его можно в любом банке или с помощью личного кабинета налогоплательщика.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.