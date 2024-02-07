Какой налог платить при продаже недвижимости

В Минжилполитики Подмосковья об оплате налога при продаже жилья

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В пресс-службе Минжилполитики Подмосковья рассказали об обязательной оплате налога при продаже жилья. По словам специалистов, он стандартный для физлиц и составляет 13%. При этом, уточняют представители ведомства, он платится не со всей суммы, вырученной от продажи, а только с разницы между стоимостью покупки и продажи.

Фото: "Taxes - Calculator Image" by efile989 is licensed under CC BY-SA 2.0

Уплачивать налог владельцу необходимо при продаже недвижимости с полученного дохода (НДФЛ). Причём, объект в данном случае должен находиться в собственности меньше минимального срока владения — пять лет. В случае, если собственность была получена в подарок, унаследована, либо приобретена по договору ренты, срок сокращается до трёх лет.

А если сроки вышли, продолжают в Минжилполитики, то платить налог не нужно.

Для того, чтобы заплатить налог, вначале следует собрать все необходимые документы: паспорт, договори купли-продажи, расписку (денежную выписку), подтверждающую перевод, и выписку из ЕГРН. Все документы нужно подать в налоговую службу по месту жительства или в личном кабинете налогоплательщика.

Налог начисляется сразу после проверки документов. Оплатить его можно в любом банке или с помощью личного кабинета налогоплательщика.