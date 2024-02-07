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Тюменский миллионер дал прогноз по снижению цен на недвижимость

Миллионер Хусаинов спрогнозировал снижение цен на недвижимость

0:58
Недвижимость

Тюменский миллионер Ильдар Хусаинов спрогнозировал снижение цен на недвижимость. По его словам, ожидается обвал цен на вторичное жильё. Причём, по его мнению, в настоящее время наблюдаются несвойственные для рынка недвижимости и начала года тенденции.

Миллионер Хусаинов спрогнозировал снижение цен на недвижимость
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Результаты января в плане динамики цен по вторичному жилью по средним ценам реальных сделок купли-продажи в России сенсационны. Минус 1,63% в месяц. Для январей обычно это не свойственно, они никогда не отличались низкими пиками, скорее наоборот — цены были выше общего тренда", — заметил он в своём Telegram-канале.

При этом, подчёркивает Хусаинов, минус почти 2% в месяц — это очень большой показатель. Так что подобные тенденции, несвойственные для рынка недвижимости, говорят о снижении темпов изменения цен.

В то же время, обращает внимание миллионер, яснее ситуация станет только в феврале-марте.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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