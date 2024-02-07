Тюменский миллионер дал прогноз по снижению цен на недвижимость

Миллионер Хусаинов спрогнозировал снижение цен на недвижимость

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тюменский миллионер Ильдар Хусаинов спрогнозировал снижение цен на недвижимость. По его словам, ожидается обвал цен на вторичное жильё. Причём, по его мнению, в настоящее время наблюдаются несвойственные для рынка недвижимости и начала года тенденции.

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"Результаты января в плане динамики цен по вторичному жилью по средним ценам реальных сделок купли-продажи в России сенсационны. Минус 1,63% в месяц. Для январей обычно это не свойственно, они никогда не отличались низкими пиками, скорее наоборот — цены были выше общего тренда", — заметил он в своём Telegram-канале.

При этом, подчёркивает Хусаинов, минус почти 2% в месяц — это очень большой показатель. Так что подобные тенденции, несвойственные для рынка недвижимости, говорят о снижении темпов изменения цен.

В то же время, обращает внимание миллионер, яснее ситуация станет только в феврале-марте.