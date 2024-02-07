Цены на загородное жильё выросли на 14%

В России цены на загородное жильё выросли на 14% за три месяца

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России выросли цены на загородное жильё. Уточняется, что стоимость поднялась на 14% за три месяца.

Фото: Shutterstock

Как значится согласно результатам исследования специалистов "Авито Недвижимости", по итогам IV квартала 2023 года, средняя стоимость покупки загородных объектов в РФ повысилась на 14%. При этом самыми дорогими стали дачи в Московской области и Дагестане, а самые дешёвые — в Кировской области.

Вдобавок, за три месяца спрос на загородную недвижимость уменьшился на четверть: дачами стали интересоваться на 45% реже, домами и коттеджами — на 21%, а таунхаусами — на 17%.

Больше всего, обращают внимание аналитики, интерес снизился в Вологодской области. Там он упал на 42%. В Пермском крае интерес к покупке стал ниже, на 37% а в Самарской области — на 34%.

Наименее заметными стали колебания в Дагестане, (-8%), в Курской области (-13%), Краснодарском крае и Крыму (-16%).