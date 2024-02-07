Налоги, свободные зоны, инфраструктура: эксперт рассказал про особенности покупки жилья в Дубае

Спрос на недвижимость в Эмиратах в последние годы растет среди наших граждан. Кого-то привлекает климат, кого-то — финансовые возможности арабской страны, где многие россияне научились неплохо зарабатывать. Про особенности, которые стоит учитывать при покупке жилья в Дубае, рассказал читателям Pravda.Ru основатель компании по недвижимости Pride Estate Алексей Линченко.
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Процесс покупки. При покупке недвижимости в Дубае требуется обязательное разрешение от Dubai Land Department (DLD), государственного органа, ответственного за регулирование и лицензирование сделок с недвижимостью. Это гарантирует законность и прозрачность сделки.
Свободные зоны (Freehold). В Дубае существуют свободные зоны, где иностранные граждане могут приобретать жилье без ограничений.
Налоговая система. В Дубае отсутствуют налоги на доход от аренды или продажи недвижимости, что делает этот регион привлекательным для инвесторов.
Разнообразная недвижимость. Дубай предлагает широкий спектр недвижимости, включая высотные небоскребы, виллы, таунхаусы и апартаменты.
Готовность инфраструктуры. Многие новые проекты в Дубае предлагают полноценную инфраструктуру, включая школы, торговые центры, парки и общественные места отдыха, что является значительным преимуществом для семей.
Система финансирования. Для иностранных инвесторов существуют различные варианты финансирования через банки и финансовые учреждения с хорошими условиями и процентными ставками.
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