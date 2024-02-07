Налоги, свободные зоны, инфраструктура: эксперт рассказал про особенности покупки жилья в Дубае

Покупка жилья в Дубае: что стоит учитывать россиянам

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на недвижимость в Эмиратах в последние годы растет среди наших граждан. Кого-то привлекает климат, кого-то — финансовые возможности арабской страны, где многие россияне научились неплохо зарабатывать. Про особенности, которые стоит учитывать при покупке жилья в Дубае, рассказал читателям Pravda.Ru основатель компании по недвижимости Pride Estate Алексей Линченко.

Фото: Wikipedia by Challiyan is licensed under CC BY-SA 3.0

Процесс покупки. При покупке недвижимости в Дубае требуется обязательное разрешение от Dubai Land Department (DLD), государственного органа, ответственного за регулирование и лицензирование сделок с недвижимостью. Это гарантирует законность и прозрачность сделки.

Свободные зоны (Freehold). В Дубае существуют свободные зоны, где иностранные граждане могут приобретать жилье без ограничений.

Налоговая система. В Дубае отсутствуют налоги на доход от аренды или продажи недвижимости, что делает этот регион привлекательным для инвесторов.

Разнообразная недвижимость. Дубай предлагает широкий спектр недвижимости, включая высотные небоскребы, виллы, таунхаусы и апартаменты.

Готовность инфраструктуры. Многие новые проекты в Дубае предлагают полноценную инфраструктуру, включая школы, торговые центры, парки и общественные места отдыха, что является значительным преимуществом для семей.

Система финансирования. Для иностранных инвесторов существуют различные варианты финансирования через банки и финансовые учреждения с хорошими условиями и процентными ставками.