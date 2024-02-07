Ипотечный развод: как разделить квартиру. В идеале нужно привлекать хорошего юриста

Стало известно, как будет делиться ипотечная квартира в случае развода супругов

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня в России большая часть жиль приобретается при помощи ипотечного кредитования. Специалисты рассказали, как будет разделяться ипотека в случае развода супругов.

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По словам кандидата юридических наук и адвоката Лалы Саркисян, если квартира, дом или иная недвижимость была приобретена в ипотеку в период существования официально зарегистрированного брака, тогда она считается совместным имуществом супругов. То есть, при разводе такая недвижимость подлежит разделу в пропорции 50:50. Об этом пишет "Российская газета".

Согласно российскому законодательству, есть два основных варианта раздела приобретённой в ипотеку недвижимости — путём соглашения супругов или через суд. При этом, по словам специалиста, наиболее предпочтительным обычно выступает первый вариант. В этом случае супруги заключают соглашение о разделе имущества, договариваясь, что недвижимость либо переходит к одному из них, либо остаётся в совместной собственности с распределением по долям.

Если же раздел недвижимости происходит через суд, то уже судебная инстанция решает, как быть с ипотечной недвижимостью, продолжает адвокат. Так, сама недвижимость и долговые обязательства по ней могут быть разделены поровну между супругами, либо, при наличии согласия банка-залогодержателя, недвижимость может быть продана, чтобы погасить остаток долга.

Кроме того, суд может принять решение о выплате одним из супругов денежной компенсации другому супругу за свою долю в общем имуществе. Либо могут быть выделены доли в натуре — при таком варианте квартира де-факто превращается в коммунальную.

Также следует учитывать тот факт, при котором первоначальный взнос на ипотеку мог быть осуществлён за счёт личных средств одного из супругов, унаследованных им или подаренных третьими лицами, либо имевшихся в его распоряжении до брака.

Оптимальный вариантом, уверена Саркисян, станет привлечь к разделу ипотечной недвижимости адвоката или квалифицированного юриста, который специализируется на бракоразводных процессах и разделе имущества.