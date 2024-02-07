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Что будет с ценами на новые коттеджи в Подмосковье в 2024 году

Названы факторы, влияющие на цены на новые коттеджи в Подмосковье в 2024 г

1:14
Недвижимость

Специалисты считают, что в текущем голу серьёзных предпосылок для снижения цен на первичном загородном рынке Московской области пока нет. Напротив, по мнению экспертов, цены на новые частные дома в регионе будут расти.

Названы факторы, влияющие на цены на новые коттеджи в Подмосковье в 2024 г
Фото: Shutterstock

Как уточняют эксперты, в последнее время популярность жизни за городом растёт. Причём, обороты этот тренд начал набирать ещё во время пандемии COVID-19.

По данным ЦИАН, по итогам января 2024 года средняя стоимость предложения частного дома (для круглогодичного проживания) на первичном рынке Московской области составила 25,9 млн рублей, что на 8,4% больше показателя января прошлого года.

Таким образом, прогнозируют аналитики, средняя стоимость предложения от застройщиков поднимется примерно на 15%. Кроме роста спроса на такое жильё, этому также будет способствовать рост цен на строительные материалы.

Как отмечает руководитель аналитического центра компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома, первичный загородный рынок всё ещё ждёт массового выхода новых коттеджных поселков. И хотя подобные проекты начали появляться, их объём пока невысок.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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