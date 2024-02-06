Эксперты посчитали срок окупаемости квартир в Москве

"Авито Недвижимость": быстрее всего в столице квартиры окупятся в Чертанове

Аналитики "Авито Недвидимости" рассказали, в каких столичных районах наблюдается самая высокая самоокупаемость квартир. По словам экспертов, самый высокий показатель — в районах Сокол и Чертаново. В данных районах самоокупаемость дсотигает 18-20 лет.

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"Причём, в первом районе в основном нужно рассматривать "вторичку", и тогда срок окупаемости квартиры составит примерно 18 лет, а вот в Чертаново специалисты предлагают рассмотреть новостройки — срок окупаемости таких квартир в этом районе составляет — 20 лет", — уточняют эксперты.

По словам специалистов, в 2023 году спрос на жильё в российской столице снизился на 12-13%. На фоне этого активизировался спрос на аренду жилья.