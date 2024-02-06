Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японцы категорически не хотят уходить с проекта "Сахалин-2"
В Уфе неизвестный открыл огонь по окнам школы
Ученые рассказали, что погубило великую цивилизацию Майя
Терапевт Звонков заявил, что международная классификация болезней не подходит РФ
Шесть книг о здоровых отношениях с телом
Секрет успеха: как сблизить кошку и собаку без лишних хлопот
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Ленивый хачапури на завтрак выручит: готовится за несколько минут
Тренер Фетисов посетовал, что хоккей в России стал слишком дорогим видом спорта
Эксперты посчитали срок окупаемости квартир в Москве

"Авито Недвижимость": быстрее всего в столице квартиры окупятся в Чертанове

Недвижимость

Аналитики "Авито Недвидимости" рассказали, в каких столичных районах наблюдается самая высокая самоокупаемость квартир. По словам экспертов, самый высокий показатель — в районах Сокол и Чертаново. В данных районах самоокупаемость дсотигает 18-20 лет.

"Авито Недвижимость": быстрее всего в столице квартиры окупятся в Чертанове
Фото: Unsplash by Tierra Mallorca

"Причём, в первом районе в основном нужно рассматривать "вторичку", и тогда срок окупаемости квартиры составит примерно 18 лет, а вот в Чертаново специалисты предлагают рассмотреть новостройки — срок окупаемости таких квартир в этом районе составляет — 20 лет", — уточняют эксперты.

По словам специалистов, в 2023 году спрос на жильё в российской столице снизился на 12-13%. На фоне этого активизировался спрос на аренду жилья.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
F-16 готовят к применению с Румынии через Молдавию: законная цель для ВС РФ Дмитрий Плотников РФ накажет Эквадор за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова Эксперты рассказали об особенностях покупки недвижимости на Бали Ирина Гусакова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне
Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне
Последние материалы
Ученые рассказали, что погубило великую цивилизацию Майя
Терапевт Звонков заявил, что международная классификация болезней не подходит РФ
F-16 готовят к применению с Румынии через Молдавию: законная цель для ВС РФ
Шесть книг о здоровых отношениях с телом
Секрет успеха: как сблизить кошку и собаку без лишних хлопот
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Ленивый хачапури на завтрак выручит: готовится за несколько минут
Тренер Фетисов посетовал, что хоккей в России стал слишком дорогим видом спорта
РФ накажет Эквадор за сделку с США по советским вооружениям
Астролог Рудая назвала самые опасные для работы и отношений дни в феврале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников