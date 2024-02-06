Избавьтесь немедленно: три вещи, способные захламить любое жилище. Не нужно цепляться за сломанное

Дизайнер призвала отказаться от книжного шкафа, если в нём нет модной литературы

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раз в несколько месяцев надо проводить в доме ревизию и без сожаления выбрасывать всё то, что его захламляет, посоветовала дизайнер интерьера Юлия Тычино. Она назвала сетевому изданию "БелНовости" три вещи, способные испортить уют.

Фото: Pro-dachnikov.com

Всё сломанное

В зависимости от ценности предмета или попробуйте его отремонтировать, или отнесите на помойку. Иного не дано — сохранять такой хлам катастрофически вредно с точки зрения визуального впечатления и, говорят, примета плохая.

Книжный шкаф

Он украшает интерьер, только будучи наполненным хорошей — модной или полезной — литературой. Классика тоже уместна. А если в вашем шкафу какая-нибудь беллетристика из 1990-х, которую никто не читает — несите его на помойку вместе с макулатурой.

Пакеты

Пакеты не то что выбросить нужно — их лучше даже не приносить в дом. Это же экологически вредно! Чтобы быть в тренде, пользуйтесь шопперами. Заодно сохраните уют и порядок.