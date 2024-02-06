В Минфин поддержале увеличение лимитов по IT-ипотеке

Минфин поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке

Представители Минфина поддержали увеличение лимитов по IT-ипотеке. Это указывается в пресс-службе ведомства.

Фото: freepik.com

"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы", — значится в заявлении.

К настоящему времени Минфин совместно с Минцифры уже подготовил соответствующий проект постановления правительства. Причём, до принятия постановления выдача ипотеки будет продолжена с учётом перераспределения.

Напомним, что в 2023 году были упрощены правила выдачи льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. В том числе, был снижен необходимый уровень дохода, а также расширены возрастные рамки.