Представители Минфина поддержали увеличение лимитов по IT-ипотеке. Это указывается в пресс-службе ведомства.
"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы", — значится в заявлении.
К настоящему времени Минфин совместно с Минцифры уже подготовил соответствующий проект постановления правительства. Причём, до принятия постановления выдача ипотеки будет продолжена с учётом перераспределения.
Напомним, что в 2023 году были упрощены правила выдачи льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. В том числе, был снижен необходимый уровень дохода, а также расширены возрастные рамки.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.