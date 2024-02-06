Подсчитан индекс ремонта в Москве и Санкт-Петербурге

Ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге подорожал на 12-13%

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве и Санкт-Петербурге подорожал ремонт в квартирах. Уточняется, что его стоимость выросла за год на 12-13%.

Фото: Unsplash by Karl Solano

Как указали аналитики агентства INFOLine, в 2023 году стоимость ремонта выросла в Санкт-Петербурге на 13,3% (до 9292 руб. за кв. м), а в Москве — на 12,4% (до 8463 руб. за кв. м.). Более низкую стоимость ремонта в российской столице специалисты связывают с разницей в ценах на сухие смеси, герметики, а также строительную химию.

Причём, наиболее существенно повысились цены на лакокрасочные материалы (+30,5% в Санкт-Петербурге и +30,2% в Москве), метизы (+18,5% в Санкт-Петербурге и +28,1% в Москве) и сухие строительные смеси (+23,9% в Санкт-Петербурге и +19% в Москве). В то же время, в Москве снижались цены на герметики и строительную химию. Они стали ниже на 5,7%.

Вдобавок, из-за повышения цен на металл выросла и стоимость металлочерепицы — на 22,9%.