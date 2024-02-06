Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, в какое время года лучше всего покупать машину
Попытка похищения: старший брат спас девочку в Стерлитамаке
Скандальные отчеты: хронические нарушения в госзакупках мэрии Новосибирска раскрыты аудиторами
Собчак рассказала о преимуществах жизни за городом
Изменения в законодательстве: новые правила для коллекторов и кредиторов с 2024 года
Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с Зеленским
Министр обороны Норвегии предупреждает о возможном конфликте с Россией
Роснано инициировало банкротство компании "Пластик Лоджик" из-за неудачного инвестиционного проекта
Колонновидная яблоня: идеальное решение для садоводов
Коммунальщиков могут заставить вернуть деньги за плохую уборку снега

В Госдуме предложили радикальную меру для улучшения уборки снега

1:04
Недвижимость

Коммунальщиков могут заставить вернуть жильцам деньги за плохую уборку снега — с такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

В Госдуме предложили радикальную меру для улучшения уборки снега
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Он обратился к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с предложением зафиксировать в законе возможность взыскания через суд уплаченных коммунальщикам средств, "если жители смогли доказать неисполнение обязанности по уборке снега и убирали его сами".

Можно обязать работников ЖКХ возвращать деньги за каждый день самостоятельной уборки снега жильцами, уточнил народный избранник.

"Например, если управляющая компания не убирала снег весь месяц, люди смогут вообще не платить за содержание придомовой территории. Если половину месяца, то снижение составит 50%, но не менее 500 рублей за каждые сутки ненадлежащей уборки снега и не более всей суммы квитанции ЖКХ за месяц", — пояснил он.

Депутат выразил готовность к совместной проработке предложенной им законодательной новеллы, если она встретит одобрение в Минстрое.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Реактивные БПЛА "Герань-2" осложнят положение ВСУ Дмитрий Плотников Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне
Сделайте это обязательно перед посадкой картошки: пять важных процедур помогут получить щедрый урожай без вредителей
Сделайте это обязательно перед посадкой картошки: пять важных процедур помогут получить щедрый урожай без вредителей
Последние материалы
Байден обвинил Трампа в неспособности Сената принять закон о помощи Украине
Newsweek: ситуация в Авдеевке стала критической, ВСУ вот-вот сдадут город
Футболист Булыкин уверен, что к возвращению россиян товарищеский матч с Сербией не имеет отношения
Аллергия на кошек: правда о безопасности лысых пород от медиков
Простой десерт из 4 ингредиентов
Пять неочевидных советов стоматолога
Эксперт в ЖКХ назвал самые неотложные аварии для коммунальщиков
В ЕС не поддержали идею использовать российские активы в качестве залога
Автоэксперт Балабас рассказал, как водители электрокаров выживают во время русской зимы
Разъяснена ответственность коммунальщиков за снег и сосульки, упавшие на авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников