Коммунальщиков могут заставить вернуть деньги за плохую уборку снега

В Госдуме предложили радикальную меру для улучшения уборки снега

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Коммунальщиков могут заставить вернуть жильцам деньги за плохую уборку снега — с такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Он обратился к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с предложением зафиксировать в законе возможность взыскания через суд уплаченных коммунальщикам средств, "если жители смогли доказать неисполнение обязанности по уборке снега и убирали его сами".

Можно обязать работников ЖКХ возвращать деньги за каждый день самостоятельной уборки снега жильцами, уточнил народный избранник.

"Например, если управляющая компания не убирала снег весь месяц, люди смогут вообще не платить за содержание придомовой территории. Если половину месяца, то снижение составит 50%, но не менее 500 рублей за каждые сутки ненадлежащей уборки снега и не более всей суммы квитанции ЖКХ за месяц", — пояснил он.

Депутат выразил готовность к совместной проработке предложенной им законодательной новеллы, если она встретит одобрение в Минстрое.