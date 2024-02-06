Сначала в полицию: автоюрист разъяснил порядок действий в случае повреждения машины сосулькой с крыши

Разъяснена ответственность коммунальщиков за снег и сосульки, упавшие на авто

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ответственность за снег и сосульки, упавшие на автомобиль, несёт управляющая компания, заявил автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько. В интервью радио Sputnik он разъяснил порядок действий в такой неприятной ситуации.

Фото: ГЖИ МО

Первое, что нужно сделать — вызвать полицию. Блюстители порядка помогут задокументировать ущерб и его причины.

"Они осмотрят место происшествия и всё зафиксируют", — пояснил эксперт.

Затем находите по адресу дома, с которого упала наледь, управляющую компанию и обращаетесь туда за возмещением ущерба, а если там откажут — в суд.

"Перспектива взыскания через суд в таком деле достаточно хорошая. Если снег упал на машину, значит, крыша от него была не очищена. Доказать иное очень сложно", — уверен юрист.

Он напомнил, что уборка крыш — это обязанность коммунальщиков, и если по их вине возникли тяжкие последствия, они могут понести наказание вплоть до уголовного.