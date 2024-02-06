Поводов для снижения стоимости на новостройки нет

Директор по продажам агентства недвижимости "Этажи" Сергей Зайцев заявил, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать снижения цен на новостройки в России. Как указывает специалист, следует быть готовыми к тому, что в ближайшие один-три месяца цены на новостройки будут находиться на достигнутых уровнях. Ведь сейчас, обращает внимание он, поводов для снижения нет.
При этом, подчёркивает Зайцев, в том числе, спрос подогревают покупатели со вторичного рынка. Вдобавок, на повышение стоимости квадратного метра влияют непосредственно инфляционные риски, рост цен на стройматериалы и удорожание кредитов.
Как итог, констатирует эксперт, застройщикам приходится закладывать в цену все долгосрочные риски. Ведь денежные средства от продаж объектов они получают с эскроу-счетов сразу после сдачи дома.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.