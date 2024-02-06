Недвижимость будут продавать на маркетплейсах

Риелтор Усачёва: цифровизация больше всего коснётся рынка новостроек

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Развитие информационных технологий и тренд на продажу товаров через крупные агрегирующие онлайн-платформы не обойдёт стороной и рынок риелторских услуг. Причём, по мнению гендиректора "Городского риелторского центра" Юлии Усачёвой, больше всего цифровизация коснётся рынка новостроек. Ведь на нём квартиры реализуют сами девелоперы.

Фото: API ЕГРН

Как указывает специалист, в связи со стремительным развитием цифровизации не исключено появление продажи объектов недвижимости через условную корзину покупок, то есть, когда застройщик или агентство недвижимости в витрине предложений выставляет объекты с огромным количеством материала. Речь в данном случае, поясняет Усачёва, идёт о 3D-турах, визуализациях и планировка.

Помимо этого, уверена риелтор, с развитием цифровизации будут появляться новые открытые площадки, благодаря которым жильё будет возможно выбирать самостоятельно. Так, из-за роста информации в интернете усложнится работа агентов.

"Предполагаю, что через 10 лет на рынке недвижимости останутся узконаправленные компании. Например, одно агентство будет специализироваться только на новостройках, другое — на загородной недвижимости, третье — на вторичной недвижимости и так далее", — делится мнением специалист.

Поэтому рынок риелторских услуг может стать ещё более разрозненным.

Вдобавок, напоминают эксперты, в РФ рынок риелторских услуг меняется в связи с появлением крупных конкурентов. Речь, в частности, идёт о банках, строительных компаниях и ИТ-сервисах. Как результат, это снижает прибыльность традиционных агентств.