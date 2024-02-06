На неэффективных участках на юге Москвы планируется строительство жилья по реновации

Ефимов: жильё по реновации построят на неэффективных участках на юге Москвы

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о том, что на неэффективных участках на юге Москвы планируется строительство жилья по реновации. По его словам, речь идёт об участках в районе Нагатино-Садовники. Соответствующий проект уже размещён на официальном сайте столичной мэрии.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

"Участки общей площадью 1,67 гектара расположены на Старокаширском шоссе и входят в один проект комплексного развития территорий. На них планируется возвести 46,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 15 миллиардов рублей", — указал вице-мер.

Планируется, что в результате редевелопмента площадок будет создано 80 рабочих мест. При этом отмечается, что пока на данных участках располагаются старые объекты и склад.