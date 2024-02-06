Зампред Центробанка РФ Кузнов: продление льготной ипотеки на новостройки возможно

Центробанк РФ допустил точечное продление льготной ипотеки

Зампред Центробанка Алексей Гузнов заявил, что продление льготной ипотеки на новостройки по определённым социальным или региональным сегментам возможно. При этом он обратил внимание, что идея запуска данной программы в 2020 году была правильной. Тем не менее, концентрация таких кредитов возникла в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без субсидий. Об этом сообщает издание "Известия".

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Таким образом, по его мнению, массовые программы провоцируют рост цен на недвижимость, тогда как адресные будут полезны рынку.

Как указал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО "Флип" Евгений Шавнев, первоочерёдной целью льготной ипотеки было обеспечение россиян жильём. Тем не менее, к настоящему дню сложилась ситуация, когда такими программами пользуются те, кто покупает квартиры, чтобы потом сдавать их. Как итог, общая доля продаж на "инвестиционную" недвижимость в зависимости от региона приходится порядка 15-25%.

Напомним, что программа льготной ипотеки на новостройки была запущена ещё в 2020 году на фоне пандемии. Государство сделало это с целью поддержки застройщиков.

Впоследствии программу несколько раз продлевали с изменением условий. Сегодня её можно оформить под 8%.