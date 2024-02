Зампред Центробанка РФ Кузнов: продление льготной ипотеки на новостройки возможно

Зампред Центробанка Алексей Гузнов заявил, что продление льготной ипотеки на новостройки по определённым социальным или региональным сегментам возможно. При этом он обратил внимание, что идея запуска данной программы в 2020 году была правильной. Тем не менее, концентрация таких кредитов возникла в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без субсидий. Об этом сообщает издание "Известия".

