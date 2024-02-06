Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессонница от стресса: что делать и как помочь себе уснуть
Stratfor об учениях НАТО: войска у границ РФ ждут приказа атаковать иванов
Тосканский суп с фаршем: особенно нравится мужчинам
Американские учёные открыли угрожающее усиление фотодыхания растений
"Изощрённая тактика": российский Ил-76 сбил "кочующий" украинский Patriot
Крах рынка недвижимости Китая может обрушить всю мировую экономику
Как привлечь насекомоядных птиц на участок
Выбирая гантели, учитывайте вес, тип, комфортность захвата
Диетологи назвали творог со сметаной отличным блюдом для тех, кто следит за своей фигурой
Зампред Центробанка РФ Кузнов: продление льготной ипотеки на новостройки возможно

Центробанк РФ допустил точечное продление льготной ипотеки

Недвижимость

Зампред Центробанка Алексей Гузнов заявил, что продление льготной ипотеки на новостройки по определённым социальным или региональным сегментам возможно. При этом он обратил внимание, что идея запуска данной программы в 2020 году была правильной. Тем не менее, концентрация таких кредитов возникла в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без субсидий. Об этом сообщает издание "Известия".

Центробанк РФ допустил точечное продление льготной ипотеки
Фото: Own work by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Таким образом, по его мнению, массовые программы провоцируют рост цен на недвижимость, тогда как адресные будут полезны рынку.

Как указал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО "Флип" Евгений Шавнев, первоочерёдной целью льготной ипотеки было обеспечение россиян жильём. Тем не менее, к настоящему дню сложилась ситуация, когда такими программами пользуются те, кто покупает квартиры, чтобы потом сдавать их. Как итог, общая доля продаж на "инвестиционную" недвижимость в зависимости от региона приходится порядка 15-25%.

Напомним, что программа льготной ипотеки на новостройки была запущена ещё в 2020 году на фоне пандемии. Государство сделало это с целью поддержки застройщиков.

Впоследствии программу несколько раз продлевали с изменением условий. Сегодня её можно оформить под 8%.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
Бессонница от стресса: что делать и как помочь себе уснуть
Stratfor об учениях НАТО: войска у границ РФ ждут приказа атаковать иванов
Тосканский суп с фаршем: особенно нравится мужчинам
Американские учёные открыли угрожающее усиление фотодыхания растений
"Изощрённая тактика": российский Ил-76 сбил "кочующий" украинский Patriot
Как привлечь насекомоядных птиц на участок
Выбирая гантели, учитывайте вес, тип, комфортность захвата
Диетологи назвали творог со сметаной отличным блюдом для тех, кто следит за своей фигурой
Подоляк: на Украине проводят аудит действий ВСУ за два года
Новое поколение Suzuki Grand Vitara 2024: стиль, надежность и японское качество на российском рынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников