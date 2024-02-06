Хозяйки используют отпариватель также для борьбы с плесенью в ванной и молью: вот как

Отпариватель в хозяйстве: необычные способы использования для уборки и профилактики

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти в каждом доме хозяйки находят у себя отпариватель для глажки деликатных тканей. Но этот полезный инструмент может оказаться неотъемлемым помощником не только в уходе за одеждой. Отпариватель с легкостью справится с задачами, такими как удаление наклеек с поверхностей, разморозка холодильника или избавление от жирных пятен в духовке.

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Подходит любой отпариватель: будь то ручной или напольный. Вот несколько способов использования отпаривателя для поддержания порядка в доме.

1. Уборка ванной комнаты: Чтобы предотвратить появление плесени, достаточно несколько раз в месяц обработать швы на плитке, дверцах душевой кабинки и краях штор горячим паром. Направьте струю пара на загрязненные участки, чтобы эффективно очистить их. В случае старых пятен плесени, нанесите химические средства перед обработкой паром, а затем удалите грязь щеткой.

2. Обработка поверхностей: Отпариватель подходит не только для ванной комнаты. После обработки паром весь дом наполняется свежестью. Зимой проведите профилактическую обработку шкафов от моли. Выньте всю одежду из шкафов, продезинфицируйте ее отпаривателем, аккуратно сложите и уберите обратно в шкаф.

Отпариватель — это не только средство для глажения, но и универсальный помощник в уборке и обработке различных поверхностей в доме.