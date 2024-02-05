Как не переплачивать за воду без счётчиков

Стало известно, как не переплачивать без счётчиков

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Москвичи, которые не установили счётчики в своих квартирах, будут платить по нормативу, умноженному на повышающий коэффициент 3. Чтобы сократить расходы, рекомендуют специалисты, лучше всего установить счётчики.

Фото: Pixabay

Таким образом, плата за воду для квартир без счётчиков в Москве выросла в два раза. До этого коэффициент составлял 1,5.

Для того, чтобы примерно рассчитать, на сколько больше будут платить жители столицы за воду за год, можно для примера взять квартиру, в которой живёт один человек. Таким, при коэффициенте 3 каждая квартира без счётчиков воды должна платить 4,02 тысячи рублей в месяц, или 48,34 тысячи рублей в год. Тогда общая сумма со всех квартир будет составлять за год 16,92 млрд рублей, ли на 8,46 млрд рублей больше, чем было со старым коэффициентом.

Поэтому, чтобы платить за воду по фактическому расходу, то есть, без повышающего коэффициента, специалисты рекомендуют установить счётчики в квартире. Причём, лучше всего для этого обратиться в специальную аккредитованную организацию.

Не ставить счётчик можно только в таких жилых помещениях, продолжают эксперты, где установить счётчики потребления воды технически невозможно, а также в ветхих домах, не включённых в программу капремонта.

Также довольно часто техническая невозможность установки счётчиков встречается в общежитиях. Ведь там где система водоснабжения изношена, и её надо серьёзно ремонтировать.