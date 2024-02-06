Ржавчину с сантехники надо удалять по возможности быстро. Не только потому, что это непривлекательно выглядит. Если запустить процесс, избавиться от коррозии уже не выйдет.
Мало кто знает, что очистить металл от окисей можно очень простым и доступным способом, не прибегая к помощи дорогостоящих и небезопасных средств.
Измельчить один лимон блендером (косточки можно удалить — они всё равно бесполезны), смешать с двумя ложками зубного порошка (если нет, можно взять идентичное количество пасты).
Получившуюся кашицу наносим на очищаемые поверхности и ждём в течение часа, после чего можно смывать состав. Обычно достаточно одного применения.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.