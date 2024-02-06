Попробуйте это средство против ржавчины на сантехнике из лимона и удивитесь результату

Обнародован рецепт самодельного состава от ржавчины на основе лимона

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ржавчину с сантехники надо удалять по возможности быстро. Не только потому, что это непривлекательно выглядит. Если запустить процесс, избавиться от коррозии уже не выйдет.

Фото: Pinterest

Мало кто знает, что очистить металл от окисей можно очень простым и доступным способом, не прибегая к помощи дорогостоящих и небезопасных средств.

Измельчить один лимон блендером (косточки можно удалить — они всё равно бесполезны), смешать с двумя ложками зубного порошка (если нет, можно взять идентичное количество пасты).

Получившуюся кашицу наносим на очищаемые поверхности и ждём в течение часа, после чего можно смывать состав. Обычно достаточно одного применения.