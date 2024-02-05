Как извести домашних муравьёв навсегда: простой и максимально безопасный способ

Домовые муравьи — отвратительнейшие непрошенные гости. Они не только разносят заразу, ползая по еде, но и напрочь портят впечатление от любого самого ухоженного дома с шикарным евроремонтом.
Ничего страшного, если у вас они завелись. Читайте далее рецепт самодельного инсектицида.
Важное примечание: больше ни на кого это средство не действует — они на каких насекомых, кроме муравьёв. Соответственно, оно безопасно для хозяев жилья, детей, домашних животных.
Надо смешать в равных пропорциях сахарную пудру и пищевую соду и рассыпать получившийся состав в местах, где чаще всего попадаются муравьи. Сахар для них — как приманка, а сода высушит бедолаг изнутри.
Как видите, способ действительно простой и дешёвый, а главное — намного безопаснее любого покупного инсектицида.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.