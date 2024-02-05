Как извести домашних муравьёв навсегда: простой и максимально безопасный способ

Раскрыт рецепт эффективной отравы против домашних муравьёв

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Домовые муравьи — отвратительнейшие непрошенные гости. Они не только разносят заразу, ползая по еде, но и напрочь портят впечатление от любого самого ухоженного дома с шикарным евроремонтом.

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Ничего страшного, если у вас они завелись. Читайте далее рецепт самодельного инсектицида.

Важное примечание: больше ни на кого это средство не действует — они на каких насекомых, кроме муравьёв. Соответственно, оно безопасно для хозяев жилья, детей, домашних животных.

Надо смешать в равных пропорциях сахарную пудру и пищевую соду и рассыпать получившийся состав в местах, где чаще всего попадаются муравьи. Сахар для них — как приманка, а сода высушит бедолаг изнутри.

Как видите, способ действительно простой и дешёвый, а главное — намного безопаснее любого покупного инсектицида.