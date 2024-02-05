На сколько по закону могут отключать электроэнергию и как быть, если света не было слишком долго?

Юрист раскрыл нормативы продолжительности перебоев электроснабжения

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подача электроэнергии в квартиру не может отключаться более чем на два часа при наличии двух независимых резервных источников питания, предупредил руководитель практики ЖКХ юридической группы "Яковлев и Партнёры" Сергей Сергеев.

Фото: IG The Magas Times

Если резервного фидера на подстанции нет, продолжительность перерыва в энергоснабжении может достигать 24 часов, добавил он.

Эти нормативы установлены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, пояснил юрист изданию aif.ru.

Как только свет погас, засеките время и сообщите в управляющую компанию, посоветовал он. Когда допустимое время выйдет, позвоните ещё раз.

При нарушении УК и собственник жилья составляют акт, на основании которого потом должен быть сделан перерасчёт. "В правилах есть формула, по которой оплата каждого часа отсутствия электроэнергии снижается, вплоть до полного освобождения", — уточнил Сергеев.