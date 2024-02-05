Что изменилось в законах о недвижимости с февраля

Представитель Управления Росреестра назвала изменения в сфере недвижимости

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В феврале россиян ждёт ряд нововведений в законодательство, которые касаются кадастровых ошибок и аварийного жилья. Об основных из них рассказала представитель Управления Росреестра по Кировской области Екатерина Замятина.

Фото: Unsplash by Tierra Mallorca

По её словам, с 1 февраля в силу вступил закон, согласно которому срок исправления ошибки без согласия правообладателя в сведениях ЕГРН сокращается с трёх до одного месяца. При этом период отсчёта начинается с момента направления правообладателю объекта недвижимости решения о необходимости устранения реестровой ошибки.

"Ранее Росреестр не имел возможности вносить изменения в сведения о площади земельного участка при исправлении реестровой ошибки, если это приводило к изменению площади земельного участка более чем на 5%. — Теперь же, согласно новому закону, на момент исправления реестровой ошибки, разрешено увеличение площади земельного участка не более чем на 10% или уменьшение не более чем на 5% от исходной площади", — поясняет Замятина.

Благодаря этому существует возможность учитывать возможные изменения площади участка при исправлении реестровых ошибок, а значит, делать актуальные сведения в реестре недвижимости более точными.

Вдобавок, теперь перечни объектов недвижимости, которые подлежат кадастровой оценке, будут дополнены новыми сведениями. В них будут содержаться сведения о том, является ди дом аварийным и требующим сноса и о его пригодности для проживания.