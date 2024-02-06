Весной России грозит всплеск роста цен на квартиры. Но и спрос на них всё равно будет расти

Рост курса доллара станет стимулом для увеличения спроса на недвижимость, и, согласно заявлению президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, цены на жильё снова начнут подниматься. Пока эти изменения не произойдут, продажи квартир будут замедляться, однако это не заставит застройщиков снижать цены, сообщает URA.RU.
Ирина Радченко отметила, что девальвация рубля способствует росту стоимости недвижимости. В прошлом августе, в традиционно недеятельном сезоне для рынка, произошёл бум. Если после выборов курс рубля снова достигнет отметки в 100 рублей, инвесторы вернутся на рынок, и это приведет к увеличению активности покупателей, поддерживая тем самым рост цен.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости отметила, что до роста курса доллара ожидается спад в объёме продаж. Однако застройщики не будут снижать цены, так как уже были периоды застоя в прошлом, но это не привело к снижению цен на жилье.
Она также подчеркнула, что в настоящее время ситуация не такая критическая, как в 2014 году, когда санкции и обвал рубля вынудили застройщиков продавать по себестоимости.
Однако эксперт добавила, что снижение цен на недвижимость затруднено также из-за высокой инфляции. Недостаток квалифицированных кадров, особенно в строительной отрасли, вынуждает застройщиков повышать зарплаты. При этом инфляция влияет на стоимость стройматериалов, что также отражается в ценах на жильё. Ключевая ставка на 2024 год останется высокой, и застройщики будут обязаны выплачивать проценты по проектному финансированию.
В то же время президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вице-президент Российской гильдии риэлторов, утверждает, что сейчас наблюдается положительная тенденция, и цены на недвижимость не будут расти слишком быстрыми темпами.
Это объясняется высоким уровнем ипотеки и насыщенностью рынка, что не позволяет ему постоянно расти. Он также отметил, что те, кто хотел приобрести жилье для собственного проживания или инвестиций, уже это сделали, и спад в темпах роста уже начался. Однако само жилье не уйдет в стойкое снижение по цене.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.