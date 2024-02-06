Весной России грозит всплеск роста цен на квартиры. Но и спрос на них всё равно будет расти

Аналитик Радченко предрекла, что в России до подъёма доллара снизится спрос на квартиры

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рост курса доллара станет стимулом для увеличения спроса на недвижимость, и, согласно заявлению президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, цены на жильё снова начнут подниматься. Пока эти изменения не произойдут, продажи квартир будут замедляться, однако это не заставит застройщиков снижать цены, сообщает URA.RU.

Фото: Unsplash by Jaye Haych

Ирина Радченко отметила, что девальвация рубля способствует росту стоимости недвижимости. В прошлом августе, в традиционно недеятельном сезоне для рынка, произошёл бум. Если после выборов курс рубля снова достигнет отметки в 100 рублей, инвесторы вернутся на рынок, и это приведет к увеличению активности покупателей, поддерживая тем самым рост цен.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости отметила, что до роста курса доллара ожидается спад в объёме продаж. Однако застройщики не будут снижать цены, так как уже были периоды застоя в прошлом, но это не привело к снижению цен на жилье.

Она также подчеркнула, что в настоящее время ситуация не такая критическая, как в 2014 году, когда санкции и обвал рубля вынудили застройщиков продавать по себестоимости.

Однако эксперт добавила, что снижение цен на недвижимость затруднено также из-за высокой инфляции. Недостаток квалифицированных кадров, особенно в строительной отрасли, вынуждает застройщиков повышать зарплаты. При этом инфляция влияет на стоимость стройматериалов, что также отражается в ценах на жильё. Ключевая ставка на 2024 год останется высокой, и застройщики будут обязаны выплачивать проценты по проектному финансированию.

В то же время президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вице-президент Российской гильдии риэлторов, утверждает, что сейчас наблюдается положительная тенденция, и цены на недвижимость не будут расти слишком быстрыми темпами.

Это объясняется высоким уровнем ипотеки и насыщенностью рынка, что не позволяет ему постоянно расти. Он также отметил, что те, кто хотел приобрести жилье для собственного проживания или инвестиций, уже это сделали, и спад в темпах роста уже начался. Однако само жилье не уйдет в стойкое снижение по цене.