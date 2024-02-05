Президент РФ Владимир Путин считает необходимым распространить дальневосточную ипотеку на участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Он поручил правительству сделать это до 1 марта 2024 года.
"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции", — говорится в поручении. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что дальневосточную и арктическую ипотеку также планируют расширить и на членов семей россиян, погибших при выполнении задач СВО. При этом речь идёт о том, чтобы не учитывать условия, предусмотренные в программе, а также касающиеся возраста и семейного положения граждан.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.