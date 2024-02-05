Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обработка семян лука перед посадкой обеспечит высокую всхожесть
Экономист Ордов обосновал отсутствие для Европы альтернативы торговли с РФ
Автоэксперты: названо лучшее время для покупки автомобиля
Игрок "Зенита" Коваленко признался, что на первых тренировках клуба он "умирал"
В России учёные выявили новые признаки вероятной гипертонии
Ловушки экономии: продукты, которые кажутся дешевыми, но разоряют вас
Организатор концертов Орбакайте возмущён запретом выступлений певицы в России
Японские ученые предложили необычный подход к использованию природных материалов в космосе
Эксперты рассказали, на каком дорожном покрытии автомобиль проходит самый длинный тормозной путь
Путин дал правительству поручение распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО до марта

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

0:50
Недвижимость

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым распространить дальневосточную ипотеку на участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Он поручил правительству сделать это до 1 марта 2024 года.

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции", — говорится в поручении. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что дальневосточную и арктическую ипотеку также планируют расширить и на членов семей россиян, погибших при выполнении задач СВО. При этом речь идёт о том, чтобы не учитывать условия, предусмотренные в программе, а также касающиеся возраста и семейного положения граждан.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
За убийство российских граждан в Ил-76 будет наказана Польша Любовь Степушова Выступит ли Польша против РФ вместо обескровленной и обворованной Украины Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Последние материалы
Бывшие сотрудники Boeing отказываются летать на 737 Max
Эти упражнения помогут поработать над всеми мышцами живота, чтобы он стал плоским
Подозреваемый в расстреле бойца MMA Мутаева признал вину
Врач Мамонтова рассказала, что инсулинорезистентность можно распознать по сонливости
Переедание: как с ним справиться и сформировать правильные привычки
Этот цветок очарует мелкими голубыми небесными цветами
Лолита Милявская призналась, что скучает по пению
Temps: Пентагон требует уволить главкома ВСУ Залужного
Пресные лепёшки на сковороде: делаются из очень простого теста без дрожжей
Дуда: слова о российском статусе Крыма были сказаны в расслабленной беседе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников