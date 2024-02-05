Путин дал правительству поручение распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО до марта

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

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Президент РФ Владимир Путин считает необходимым распространить дальневосточную ипотеку на участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Он поручил правительству сделать это до 1 марта 2024 года.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции", — говорится в поручении. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что дальневосточную и арктическую ипотеку также планируют расширить и на членов семей россиян, погибших при выполнении задач СВО. При этом речь идёт о том, чтобы не учитывать условия, предусмотренные в программе, а также касающиеся возраста и семейного положения граждан.