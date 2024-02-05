Эксперты спрогнозировали повышение цен на жилую недвижимость в РФ в ближайшее время

В ближайшее время эксперты прогнозируют резкий подъём цен на жилую недвижимость в РФ. По мнению специалистов, это произойдёт из-за инфляции и роста доллара.
Причём, всплеска цен специалисты ждут уже грядущей осенью. Об этом рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
"В августе, традиционно в самом мёртвом сезоне для рынка недвижимости, у нас был бум. Если после выборов доллар опять метнется до 100 рублей, снова любители депозитов начнут вкладываться в котлованы, и мы увидим всплеск покупательской активности", — заметила Радченко, отметив, что такая динамика подстегнёт цены к росту.
К тому же, снизить стоимость не получится в следствие высокой инфляции.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.