Эксперты спрогнозировали повышение цен на жилую недвижимость в РФ в ближайшее время

В России ожидается подъём цен на жилую недвижимость

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В ближайшее время эксперты прогнозируют резкий подъём цен на жилую недвижимость в РФ. По мнению специалистов, это произойдёт из-за инфляции и роста доллара.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Причём, всплеска цен специалисты ждут уже грядущей осенью. Об этом рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

"В августе, традиционно в самом мёртвом сезоне для рынка недвижимости, у нас был бум. Если после выборов доллар опять метнется до 100 рублей, снова любители депозитов начнут вкладываться в котлованы, и мы увидим всплеск покупательской активности", — заметила Радченко, отметив, что такая динамика подстегнёт цены к росту.

К тому же, снизить стоимость не получится в следствие высокой инфляции.