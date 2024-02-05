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Сколько стоит самая дешёвая квартира в новостройках Санкт-Петербурга, эксперты озвучили цены

Самую дешёвую квартиру в Пушкинском районе Петербурга оценили в 3,7 миллионов

1:35
Недвижимость

В Санкт-Петербурге самую дешёвую квартиру в Пушкинском выставили на продажу за 3,7 миллионов рублей. Отмечается, что за данную сумму можно купить жильё площадью 31 кв.м. в сданной новостройке.

Самую дешёвую квартиру в Пушкинском районе Петербурга оценили в 3,7 миллионов
Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

В то же время, самая дешёвая в Северной столице студия оценена экспертами в 3,12 млн рублей. Новостройку планируется сдать в 2024 году.

Помимо этого, аналитики назвали цены и других доступных дешёвых квартир. Так, бюджетная двухкомнатная квартира в Санкт-Петербурге стоит 5,7 млн рублей. Её жилплощадь составляет 47 кв. метров, а расположена она в доме, который планируется сдать в эксплуатацию в III квартале текущего года. Наиболее доступная трёхкомнатная квартира продаётся за 9,5 млн рублей. Речь идёт о жилплощади в 78 кв. метров. Она находится в доме, который сдадут во II квартале 2025 года.

Также названы цены на самую дешёвую многокомнатную квартиру. Её площадь — 103 кв. метра, а стоимость — 20,7 млн рублей. Новостройку сдадут в конце 2025 года.

Известно, что сегодня Пушкинский район Санкт-Петербурга является лидером в этом городе по количеству квартир в продаже на первичном рынке со сдачей в 2024 году.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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