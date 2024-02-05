Какими районами Москвы покупатели интересовались больше всего

Стало известно, какие столичные районы стали самыми популярными среди жителей Москвы. Как рассказали порталу Lenta.ru аналитики "Авито Недвижимости", наиболее популярным районом стал Сокол. Кроме того, не меньшим спросом пользовался Даниловский район Москвы.
Так, в районе Сокол спрос на вторичное жильё вырос на 59%. В то же время, здесь наблюдалось снижение стоимости квартир — они стали дешевле на 19%. При этом в Даниловском районе Москвы спрос на квартиры поднялся на 39% за год.
Наблюдалось повышение спроса на квартиры и в Марьиной Роще. Они стали популярнее на 35%. А следом в рейтинге идут Хамовники и Арбат.
Помимо этого, чаще всего новыми объектами недвижимости стали интересоваться в столичном районе Дорогомилово — там спрос увеличился в 4,5 раза. Существенно возросли показатели в районе Аэропорт — в 4,3 раза. Также повышенный спрос наблюдался в таких столичных районах, как Чертаново Центральное и Академический.
В целом, по словам экспертов, спрос на жилую недвижимость в Москве в прошлом году снизился на 12-13%. Но в тех же пределах возрос спрос на съём квартир.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.