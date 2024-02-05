Какими районами Москвы покупатели интересовались больше всего

Сокол назвали наиболее популярным районом среди покупателей жилья в Москве

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, какие столичные районы стали самыми популярными среди жителей Москвы. Как рассказали порталу Lenta.ru аналитики "Авито Недвижимости", наиболее популярным районом стал Сокол. Кроме того, не меньшим спросом пользовался Даниловский район Москвы.

Фото: pxfuel.com

Так, в районе Сокол спрос на вторичное жильё вырос на 59%. В то же время, здесь наблюдалось снижение стоимости квартир — они стали дешевле на 19%. При этом в Даниловском районе Москвы спрос на квартиры поднялся на 39% за год.

Наблюдалось повышение спроса на квартиры и в Марьиной Роще. Они стали популярнее на 35%. А следом в рейтинге идут Хамовники и Арбат.

Помимо этого, чаще всего новыми объектами недвижимости стали интересоваться в столичном районе Дорогомилово — там спрос увеличился в 4,5 раза. Существенно возросли показатели в районе Аэропорт — в 4,3 раза. Также повышенный спрос наблюдался в таких столичных районах, как Чертаново Центральное и Академический.

В целом, по словам экспертов, спрос на жилую недвижимость в Москве в прошлом году снизился на 12-13%. Но в тех же пределах возрос спрос на съём квартир.