Опытные хозяйки не драят плиту ежедневно: они просят у мужа-автомобилиста средство-защиту от накипи

Секреты эффективного ухода за плитой: применение автомобильного воска

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плита, будь то газовая, электрическая или индукционная, требует качественного ухода. После каждого использования на её поверхности остаются жирные пятна, нагар и остатки пищи, что вынуждает ежедневно проводить процедуры чистки.

Фото: commons.wikimedia. org by Douglas P Perkins is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Проблемы повседневной чистки: Регулярная чистка плиты становится не только заботой о чистоте, но и затратным процессом из-за расходования химических средств. Кожа рук также подвергается воздействию агрессивных химических компонентов.

Хитрость опытных хозяек: Опытные хозяйки применяют умелый прием для минимизации загрязнений плиты. Они советуют использовать автомобильный воск, который, как оказывается, прекрасно справляется с этой задачей.

Метод применения воска: Нанесение автомобильного воска на поверхность плиты становится эффективным средством. Воск, применяемый для блеска автомобилей, обеспечивает не только блестящую поверхность, но и защиту от накипи и нагара.

Преимущества воскового покрытия: Воск не только предотвращает прилипание остатков пищи, но и облегчает процесс чистки. Мелкие царапины могут быть успешно устранены, а сам воск создает защитный слой.

Продление эффекта: Хотя эффект применения воска недолговечен и требует периодического обновления, его легко наносить и обеспечивает долгий срок службы плиты. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность автомобильным воском, чтобы поддерживать чистоту плиты в течение времени.