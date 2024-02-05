как сэкономить на налогах за загородный дом

Депутат Гаврилов объяснил, как сэкономить на налогах за загородный дом и участок

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нередко, когда граждане получают квитанцию на оплату налогов за дачный участок, они удивляются цифрам, которые взялись "из ниоткуда". О том, как снизить налоговую нагрузку, рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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По словам депутата, налогом облагается жилой дом, в том числе дачный домик, а также комната, гараж и т.п. Однако освобождены от налога бытовки, теплицы и хозблоки, навесы — те строения, которые не имеют капитального фундамента.

"Как получается, что одинаковые суммы в налоговой квитанции могут одновременно прийти владельцам участков в скромном и в весьма престижном районах? Дело в том, что сумма, которая будет указана в получаемой нами налоговой квитанции, зависит от кадастровой стоимости объекта, но возможны ошибки при её определении", — поясняет он.

По словам Гаврилова, в таком случае может не учитываться район расположения или качество постройки. Выяснить кадастровую стоимость земли или недвижимости всегда можно бесплатно, запросив онлайн выписку в личном кабинете на сайте Росреестра либо через портал Госуслуг.

Кроме того, растёт число возможностей льготного получения земли. Так, бесплатно получить земельный участок могут многодетные семьи, Герои труда и ГФ. Также в силу вступил закон, который позволяет местным властям выдавать гражданам, работающим по определённым специальностям, земельные участки в безвозмездное пользование для строительства дома.

Вдобавок, напоминает Гаврилов, граждане всегда могут бесплатно оформить принадлежащую землю в собственность в рамках дачной и гаражной амнистии. Прежде в Госдуме уже рассказывали, какие именно объекты можно зарегистрировать по дачной амнистии.