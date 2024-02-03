Опытные хозяева прочищают канализационные трубы собственным раствором: вот его рецепт

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Домашнее средство для чистки труб: просто, эффективно, доступно

1:12
Недвижимость

Производители химических средств для очистки труб предлагают разнообразные товары, но домашние решения также могут быть эффективными.

Домашнее средство для чистки труб: просто, эффективно, доступно
Фото: flickr. com by Dean Hochman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если вы столкнулись с засором и нет возможности отправиться в магазин, можно легко приготовить эффективное средство для чистки труб прямо дома.

Преимущества домашнего раствора

Химические средства для чистки труб содержат высококонцентрированную щелочь и гидроксид натрия, разъедающие жиры, остатки пищи и грязь в трубах. Однако домашний раствор может быть таким же эффективным, а главным компонентом здесь является пищевая сода.

Приготовление домашнего раствора для очистки труб

  • Прокаливание соды: Нагрейте 7-8 столовых ложек соды на сковороде на среднем огне в течение 15 минут или поставьте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. После прокаливания оставьте соду остыть.
  • Растворение соды: Растворите прокаленную соду в стакане воды. Затем залейте жидкий раствор в слив и оставьте на 1-2 часа.
  • Повторное применение: Если засор не полностью растворился, повторите процедуру. Это гарантирует окончательное решение проблемы с засором.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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