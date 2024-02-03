Опытные хозяева прочищают канализационные трубы собственным раствором: вот его рецепт

Домашнее средство для чистки труб: просто, эффективно, доступно

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Производители химических средств для очистки труб предлагают разнообразные товары, но домашние решения также могут быть эффективными.

Фото: flickr. com by Dean Hochman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если вы столкнулись с засором и нет возможности отправиться в магазин, можно легко приготовить эффективное средство для чистки труб прямо дома.

Преимущества домашнего раствора

Химические средства для чистки труб содержат высококонцентрированную щелочь и гидроксид натрия, разъедающие жиры, остатки пищи и грязь в трубах. Однако домашний раствор может быть таким же эффективным, а главным компонентом здесь является пищевая сода.

Приготовление домашнего раствора для очистки труб

Прокаливание соды: Нагрейте 7-8 столовых ложек соды на сковороде на среднем огне в течение 15 минут или поставьте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. После прокаливания оставьте соду остыть.

Нагрейте 7-8 столовых ложек соды на сковороде на среднем огне в течение 15 минут или поставьте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. После прокаливания оставьте соду остыть. Растворение соды: Растворите прокаленную соду в стакане воды. Затем залейте жидкий раствор в слив и оставьте на 1-2 часа.

Растворите прокаленную соду в стакане воды. Затем залейте жидкий раствор в слив и оставьте на 1-2 часа. Повторное применение: Если засор не полностью растворился, повторите процедуру. Это гарантирует окончательное решение проблемы с засором.