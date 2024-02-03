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Опытные хозяйки всегда следят за чистотой этих 4 вещей в доме, о которых забывают неопытные

Четыре забытых прибора в уборке: как поддерживать чистоту в невидимых уголках квартиры

1:38
Недвижимость

При уборке просторных квартир и домов легко упустить из виду некоторые предметы. Однако опытные хозяйки всегда помнят о четырех вещах, которые молодое поколение может забывать.

Четыре забытых прибора в уборке: как поддерживать чистоту в невидимых уголках квартиры
Фото: commons.wikimedia. org by Николай Васильевич Белавин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Пульт от телевизора: чистка для продления срока службы

Один из них — пульт от телевизора, предмет повседневного использования, но нередко забытый при уборке. Пульт, становясь пылесборником и колонией бактерий, требует внимания. Очистите загрязнения между кнопками с использованием тонкой иголки и протрите пульт влажной тряпкой или салфеткой.

Выключатели: место скрытых бактерий

Выключатели, с которыми редко кто-то заморачивается, могут содержать до 80% бактерий, особенно если они находятся в ванной. Эти устройства требуют регулярной чистки, их можно протирать хлорированным раствором или чистящим средством на основе уксуса или соли.

Дверные ручки: несущие следы и бактерии

Дверные ручки страдают от пыли и пота, их рельеф может забиваться грязью, нарушая внешний вид. Ручки следует протирать хлорированным раствором или чистящим средством на основе уксуса или соли. Это помогает избежать микроскопических вредителей и сохранить эстетику.

Рамки для фото: эстетика под контролем

Рамки для фотографий, несмотря на свою эстетическую функцию, могут быть забыты в уборке. Очистите рамки с использованием обычной тряпки или чистящего средства для стекла. Если у рамки есть декоративные элементы, используйте ватные палочки или старую зубную щетку для более тщательной чистки.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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