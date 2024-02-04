Риски и способы мошенничества при сделках с недвижимостью. Что надо знать покупателям?

Эксперт по недвижимости Мищенко предупредила о рисках при покупке "вторички"

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко рассказала о видах мошенничества при покупке недвижимости. По её словам, одним из самых опасных типов выступает покупка квартиры по заниженной стоимости в договоре. Как поясняет Мищенко, продавцы могут прибегнуть к этой хитрости с целью уменьшить сумму налога.

Фото: freepik.com

Таким образом, в договоре купли-продажи продавец прописывает часть суммы, тогда как оставшуюся получают наличными под расписку. Однако подобные операции тщательно проверяются Федеральной налоговая службой, так что судебное разбирательство может быть начато по обеим сторонам.

Другой опасный тип сделок — это мнимые сделки. В этом случае один из собственников оформляет свою долю на другого человека, но притворяется, что передаёт её в дар. На самом же деле, эту долю продают за наличные, и, когда другие собственники узнают, что новый жилец является посторонним человеком, они могут обратиться в суд.

Кроме того, продолжает Мищенко, стоит быть осторожными при покупке на рынке "вторичек" — жилья, которое сменило несколько собственников за последний год. Ведь в таких случаях есть риск обременений или мошенничества.

Специалист рекомендует, приобретая недвижимость, задавать себе ряд вопросов — например, почему квартира перепродавалась неоднократно, и могут ли случиться обременения на недвижимость, а также насколько правильно распределены доли в квартире.