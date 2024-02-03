Опытные хозяйки в определенный момент подрезают губки для мытья посуды, и вот зачем

Губки разного цвета и их тайны: почему опытные хозяйки обрезают уголок?

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Губки разного цвета, предназначенные для мытья посуды и не только, могут быть обнаружены на любой кухне. многие, однако, не знают, почему опытные хозяйки приняли в привычку обрезать уголок у этих востребованных изделий.

Исследования показывают, что губку для мытья посуды следует менять 1-2 раза в неделю при интенсивном использовании. Остатки пищи и жира, оставшиеся на губке, создают благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий.

Секреты долговечности губки

Существуют советы по продлению срока службы губки. Регулярное мытье и прогревание в микроволновке на максимальной мощности помогают уберечь изделие от быстрого износа.

Рациональное использование "старых" губок

Рациональные хозяйки не спешат выбрасывать губки, которые уже не подходят для мытья посуды. Вместо этого они прибегают к небольшому хитрому трюку — надрезают один или два края ножницами. Это простое действие помогает не путать их с губками, предназначенными для кухонных работ.

Подрезанные губки в новом применении

Такие "помеченные" губки не отправляются на свалку. Вместо этого их переходное состояние используется для уборки квартиры — протирки подоконников, дверных ручек или сантехники. Хранят такие губки под раковиной или в ванной, чтобы избежать случайного использования при мытье посуды.