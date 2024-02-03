Эксперты рынка недвижимости заявили о резком подорожании элитного жилья в Московской области

Элитные дома резко подорожали в Подмосковье

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Московской области резко подорожали элитные дома. Как отмечают аналитики рынка недвижимости, наблюдается резкое сокращение предложения коттеджей на фоне активного роста на дома и земельные участки. Причём, начался он ещё в прошлом году.

Фото: flickr.com by John Morn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Так, на первичном рынке коттеджи подорожали на треть, таунхаусы — на 15%, а сотка земли — на 16%. В то же время, общий объём продаж превысил показатель 2022 года на 1,8%. Суммарно, по словам экспертов, в 2023 году было заключено около 280 сделок.

Что касается вторичного рынка недвижимости — здесь, отмечают специалисты, предложение элитной недвижимости и земельных участков сократилось на 6%-8%. Однако средняя цена коттеджей выросла на 44%, а сотки земли — на 52%.

Замедление темпов строительства специалисты объясняют тем, что в последнее время возросли издержки на стройматериалы и трудовые ресурсы.